Повний місяць 28 червня: що можна, а чого категорично не можна робити

Астрологи дали корисні поради на найближчі дні

28 червня 2018 року, о 7:50 ранку четверга за київським часом, відбудеться повний місяць. Астролог Віра Хубелашвили розповіла, що можна, а що не можна робити в цей день, передає "Главред".

Астролог радить уникати конфліктів, як вдома, так і на роботі, а більше часу проводити наодинці з собою. Можна також навести порядок в будинку і зайнятися своїм хобі і спортом, щоб нейтралізувати негативну енергію, яка буде витати в повітрі. А от давати в борг або брати позику категорично не рекомендується.

В день повного місяця, 28 червня, астролог радить скасувати всі ділові зустрічі.

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Під найбільшим впливом повні будуть перебувати Козероги, народжені 25-29 грудня, Раки з датою народження 26-28 червня, Овни, народжені 25-27 березня і Ваги, які з'явилися на світ 26-29 вересня.

За словами Віри, вплив повні буде спостерігатися ще цілий тиждень після того, як воно станеться.

Як передає УНІАН, у повню дуже небезпеку несе людині дорожній рух, адже саме в ці дні, згідно поширеній думці, зростає кількість ДТП та надзвичайних ситуацій.

Астрологи стверджують, що в місяць надає максимально потужний вплив на природу і на організм людини.

Деякі вважають, що в повню природні процеси обміну речовин різко підвищуються, а активність людського мозку досягає свого піку.

Фаза повного місяця – це складний період, особливо для творчих людей.

За словами фахівців, повний Місяць у повній мірі вивільняє творчі сили людини, дає прилив енергії, загострює емоційне сприйняття та інтуїцію.

Астрологи стверджують, що в цей час можна побачити пророчі сни. Фахівці рекомендують серйозніше ставитися до снів і голосу інтуїції, які приходять до людини при повному місяці.

Раніше повідомлялося, що перший червневий зорепад буде не видно з-за повні.

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