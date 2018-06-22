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Первый июньский звездопад будет не виден из-за полнолуния

STYLERНаука и техника        22.06.2018 - 22:05
Фото: звездопад (twitter.com/universetoday)
Фото: звездопад (twitter.com/universetoday)

Июньские Боотиды бывают не каждый год

Полнолуние может помешать наблюдению украинцев за первым летним звездопадом. Такое предположение высказал кандидат физико-математических наук, старший сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников для ТАСС.

Первый июньский звездопад или метеорный поток Июньских Боотид из созвездия Волопаса должен состояться 27 июня. И именно в это время мы сможем наблюдать и полнолуние.

"Полная Луна достаточно заметно помешает наблюдению за метеорным потоком, так как она засвечивает небо и трудно видеть метеоры. И в этом году вы никуда от Луны не денетесь, куда бы вы не поехали - Луна светит во всех регионах. Если очень интересно, то нужно внимательно наблюдать за небом и есть шанс, что увидите самые яркие метеоры", - сказал Угольников.

Он предупредил, что ни на что большее, чем на несколько метеоров в час, в этом году рассчитывать не приходится, так как поток Июньских Боотид очень слабый – до 10 метеоров в час.

Но у Боотид есть другое интересное отличие – этот звездопад происходит не каждый год.

Он существенно отличается от Персеид, который мы наблюдаем в августе, а также от декабрьских Геменид, которые достигают 100 метеоров в час.

Рекорд по интенсивности "падающих звезд" установил поток Леониды, который можно увидеть в ноябре - в 1966 году каждый час в небе пролетало до 150 тысяч метеоров.

Кстати, астрологи рассказали, как правильно загадывать желания на падающие звезды.

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Теги: звездопад, астрология, полнолуние
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