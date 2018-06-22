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Перший червневий зорепад буде не видно з-за повного місяця

STYLERНаука і техніка        22.06.2018 - 22:05
Фото: зорепад (twitter.com/universetoday)
Фото: зорепад (twitter.com/universetoday)

Червневі Боотиди бувають не кожен рік

Повня може перешкодити спостереження українців за першим літнім зорепадом. Таке припущення висловив кандидат фізико-математичних наук, старший співробітник Інституту космічних досліджень Російської академії наук Олег Угольников для ТАСС.

Перший червневий зорепад або метеорний потік Червневих Боотид із сузір'я Волопаса повинен відбутися 27 червня. І саме в цей час ми зможемо спостерігати і повний місяць.

"Повний Місяць досить помітно завадить спостереження за метеорних потоком, так як він засвічує небо і важко бачити метеори. І в цьому році ви нікуди від Місяця не дінетесь, куди б ви не поїхали - Місяць світить у всіх регіонах. Якщо дуже цікаво, то потрібно уважно спостерігати за небом і є шанс, що побачите самі яскраві метеори", - сказав Косинців.

Він попередив, що ні на що більше, ніж на кілька метеорів на годину, цього року розраховувати не доводиться, так як потік Червневих Боотид дуже слабкий – до 10 метеорів на годину.

Але у Боотид є інша цікава відмінність – цей зорепад відбувається не щороку.

Він істотно відрізняється від Персеїд, який ми спостерігаємо в серпні, а також від грудневих Геменид, які досягають 100 метеорів на годину.

Рекорд по інтенсивності "падаючих зірок" встановив потік Леоніди, який можна побачити в листопаді - в 1966 році щогодини в небі летів до 150 тисяч метеорів.

До речі, астрологи розповіли, як правильно загадувати бажання на падаючі зірки.

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Теги: звездопад, астрологія, полнолуние
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