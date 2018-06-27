Полнолуние 28 июня: что можно, а чего категорически нельзя делать

Астрологи дали полезные советы на ближайшие дни

28 июня 2018 года, в 7:50 утра четверга по киевскому времени, произойдет полнолуние. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, что можно, а что нельзя делать в этот день, передает "Главред".

Астролог советует избегать конфликтов, как дома, так и на работе, а проводить больше времени наедине с собой. Можно также навести порядок в доме и заняться хобби и спортом, чтобы нейтрализовать негативную энергию, которая будет витать в воздухе. А вот давать в долг или брать взаймы категорически не рекомендуется.

В день полнолуния, 28 июня, астролог советует отменить все деловые встречи.

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Под наибольшим воздействием полнолуния будут находиться Козероги, рожденные 25-29 декабря, Раки с датой рождения 26-28 июня, Овны, рожденные 25-27 марта и Весы, которые появились на свет 26-29 сентября.

По словам Веры, влияние полнолуния будет наблюдаться еще целую неделю после того, как оно произойдет.

Как передает УНИАН, в полнолуние очень опасность человеку несет дорожное движение, ведь именно в эти дни, согласно распространенному мнению, растет количество ДТП и чрезвычайных ситуаций.

Астрологи утверждают, что в луна оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека.

Некоторые считают, что в полнолуние естественные процессы обмена веществ резко повышаются, а активность человеческого мозга достигает своего пика.

Фаза полной луны – это сложный период, особенно для творческих людей.

По словам специалистов, полная Луна в полной мере высвобождает творческие силы человека, дает прилив энергии, обостряет эмоциональное восприятие и интуицию.

Астрологи утверждают, что в это время можно увидеть вещие сны. Специалисты рекомендуют серьезнее относиться к снам и голосу интуиции, которые приходят к человеку при полной луне.

Ранее сообщалось, что первый июньский звездопад будет не виден из-за полнолуния.

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