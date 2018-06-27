Полнолуние 28 июня: что можно, а чего категорически нельзя делать

Астрологи дали полезные советы на ближайшие дни
28 июня 2018 года, в 7:50 утра четверга по киевскому времени, произойдет полнолуние. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, что можно, а что нельзя делать в этот день, передает "Главред".
Астролог советует избегать конфликтов, как дома, так и на работе, а проводить больше времени наедине с собой. Можно также навести порядок в доме и заняться хобби и спортом, чтобы нейтрализовать негативную энергию, которая будет витать в воздухе. А вот давать в долг или брать взаймы категорически не рекомендуется.
В день полнолуния, 28 июня, астролог советует отменить все деловые встречи.
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Под наибольшим воздействием полнолуния будут находиться Козероги, рожденные 25-29 декабря, Раки с датой рождения 26-28 июня, Овны, рожденные 25-27 марта и Весы, которые появились на свет 26-29 сентября.
По словам Веры, влияние полнолуния будет наблюдаться еще целую неделю после того, как оно произойдет.
Как передает УНИАН, в полнолуние очень опасность человеку несет дорожное движение, ведь именно в эти дни, согласно распространенному мнению, растет количество ДТП и чрезвычайных ситуаций.
Астрологи утверждают, что в луна оказывает максимально мощное влияние на природу и на организм человека.
Некоторые считают, что в полнолуние естественные процессы обмена веществ резко повышаются, а активность человеческого мозга достигает своего пика.
Фаза полной луны – это сложный период, особенно для творческих людей.
По словам специалистов, полная Луна в полной мере высвобождает творческие силы человека, дает прилив энергии, обостряет эмоциональное восприятие и интуицию.
Астрологи утверждают, что в это время можно увидеть вещие сны. Специалисты рекомендуют серьезнее относиться к снам и голосу интуиции, которые приходят к человеку при полной луне.
Ранее сообщалось, что первый июньский звездопад будет не виден из-за полнолуния.
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