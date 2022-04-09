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Польські фанати показали "хорошого" Путіна: цей банер може стати пророчим (фото і відео)

Яскравий перформанс польських фанатів на матчі Лех - Легія (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час футбольного матчу чемпіонату Польщі між командами Лех та Легія фанати вивісили красномовний банер, присвячений президенту Росії Володимиру Путіну.

На полотні Путін у футболці московського Спартака (банер вивісили фанати Легії, а ультрас Леха - у дружніх стосунках з "м'ясом"). А ще він... Зрештою, описувати те, що зображено на банері, буде зайвим.

Путіну передали привіт на футбольному матчі в Польщі (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)

Додамо лише, що фанати обох польських команд протягом всього матчу вигукували популярну нині кричалку "ruska kurwa".

В мережі активно обговорюють перформанс поляків, а українці дякують їм за підтримку.

  • Хай буде так!
  • Пророцтво від польських фанатів - сильніше, ніж пророцтва Ванги і Нострадамуса разом взяті
  • Дякуємо, брати поляки!
  • Шикарний банер
  • Трибуни дають пораду путлєру. Це може бути його найбільш правильне рішення в житті
  • На цьому банері Путін прямо дуже хороший росіянин

До слова, матч закінчився нічиєю 1:1.

Дивіться також відео, як диктатору Лукашенку на хокейному матчі зарядили ключкою в лице.

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Футбол