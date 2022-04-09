Польские фанаты показали "хорошего" Путина: этот баннер может стать пророческим (фото и видео)

Во время футбольного матча чемпионата Польши между командами Лех и Легия фанаты вывесили красноречивый баннер, посвященный президенту России Владимиру Путину.
На полотне Путин в футболке московского Спартака (баннер вывесили фанаты Легии, а ультрас Леха - в дружеских отношениях с "мясом"). А еще он... В конце концов, описывать то, что изображено на баннере, будет лишним.
Путину передали привет на футбольном матче в Польше (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)
Добавим лишь, что фанаты обеих польских команд на протяжении всего матча выкрикивали популярную ныне кричалку "ruska kurwa".
В сети активно обсуждают перформанс поляков, а украинцы благодарят их за поддержку.
К слову, матч закончился ничьей 1:1.
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