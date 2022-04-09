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Польские фанаты показали "хорошего" Путина: этот баннер может стать пророческим (фото и видео)

Яркий перформанс польских фанатов на матче Лех - Легия (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Во время футбольного матча чемпионата Польши между командами Лех и Легия фанаты вывесили красноречивый баннер, посвященный президенту России Владимиру Путину.

На полотне Путин в футболке московского Спартака (баннер вывесили фанаты Легии, а ультрас Леха - в дружеских отношениях с "мясом"). А еще он... В конце концов, описывать то, что изображено на баннере, будет лишним.

Путину передали привет на футбольном матче в Польше (фото: Twitter @petutzki, @PKamieniecki)

Добавим лишь, что фанаты обеих польских команд на протяжении всего матча выкрикивали популярную ныне кричалку "ruska kurwa".

В сети активно обсуждают перформанс поляков, а украинцы благодарят их за поддержку.

  • Да будет так!
  • Пророчество от польских фанатов - сильнее, чем пророчества Ванги и Нострадамуса вместе взятые
  • Спасибо, братья поляки!
  • Шикарный баннер
  • Трибуны дают совет путлеру. Это может быть его наиболее правильное решение в жизни
  • На этом баннере Путин прямо очень хороший россиянин

К слову, матч закончился ничьей 1:1.

Смотрите также видео, как диктатору Лукашенко на хоккейном матче зарядили клюшкой в лицо.

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Футбол