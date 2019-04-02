Завжди допомагав людям: помер відомий російський актор

Олександр Васильєв помер у Санкт-Петербурзі у віці 60-ти років. Актор прославився ролями у колись дуже популярних серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Бандитський Петербург". Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що Васильєв помер в неділю, 31 березня, після довгої і тривалої хвороби. Його поховають 3 квітня на Смоленському кладовищі.

Олександр Васильєв був актором, а також режисером і директором картин кіностудії "Ленфільм".

Представники кіностудії розповіли, що він був життєрадісною, уважною людиною і завжди був готовий прийти на допомогу. За свою акторську кар'єру він взяв участь у 25-ти проектах.



Олександр Васильєв знявся в картинах "Особливості національного полювання", "Блокпост", а також в серіалах "Агент національної безпеки", "Чорний ворон", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Мажор" і багатьох інших.

Олександр Васильєв помер - біографія і причини смерті актора (фото: росЗМІ)

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