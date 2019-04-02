Всегда помогал людям: умер известный российский актер

Александр Васильев скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 60-ти лет. Актер прославился ролями в некогда очень популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что Васильев скончался в воскресенье 31 марта после долгой и продолжительной болезни. Его похоронят 3 апреля на Смоленском кладбище.

Александр Васильев был актером, а также режиссером и директором картин киностудии "Ленфильм".

Представители киностудии рассказали, что он был жизнерадостным, внимательным и всегда готовым прийти на помощь человеком. За свою актерскую карьеру он принял участие в 25-ти проектах.



Александр Васильев снялся в картинах "Особенности национальной охоты", "Блокпост", а также в сериалах "Агент национальной безопасности", "Черный ворон", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Мажор" и многих других.

Александр Васильев умер - биография и причины смерти актера (фото: росСМИ)

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