Ці продукти не можна мити перед приготуванням

Чому не варто мити деякі продукти

Існує певний перелік таких продуктів, які не можна мити. Багато продуктів, які людина їсть щодня, містять велику кількість бактерій.

Слід також враховувати, що для загибелі бактерій потрібні дуже високі температури. На них не впливає те, якщо їх мити лише водою, навіть якщо вона гаряча.

Які продукти можна не мити

Є продукти, які, на думку експертів, не потрібно мити.

Яйця

Яйця є одним з найбільш споживаних продуктів. Яєчна шкаралупа характеризується тонким шаром, який захищає її. Миття яєць може дозволити бактеріям проникнути в шкаралупу, особливо якщо ви використовуєте холодну воду.

Гриби

Багато хто вважає, що гриби краще очищаються, якщо покласти їх у воду, але це не так. Бактерії, присутні в цих продуктах, зникають під час варіння.

Макарони

Ті, хто любить пасту, можливо, знають, що її не потрібно мити перед варінням. Миття видаляє крохмаль, присутній у цих продуктах, тому вони втрачають свій смак і текстуру.

Овочі, які продаються у пакетах

Овочі, що продаються в пакетиках, наприклад шпинат і броколі, продаються готовими до вживання без попереднього миття. Попри те, що їх можна очистити, ці вироби вже піддалися процесам дезінфекції та попередньо оброблені продуктами для запобігання появі будь-яких патогенних агентів.