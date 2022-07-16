Эти продукты нельзя мыть перед приготовлением

Почему не стоит мыть некоторые продукты

Существует определенный перечень таких продуктов, которые нельзя мыть. Многие продукты, которые человек ест ежедневно, содержат большое количество бактерий.

Следует также учитывать, что для гибели бактерий требуются очень высокие температуры. На них не влияет то, если их мыть только водой, даже если она горячая.

Какие продукты можно не мыть

Есть продукты, которые, по мнению экспертов, не нужно мыть.

Яйца

Яйца являются одним из самых потребляемых продуктов. Яичная скорлупа характеризуется тонким слоем, который защищает ее. Мытье яиц может позволить бактериям проникнуть в скорлупу, особенно если вы используете холодную воду.

Грибы

Многие считают, что грибы лучше очищаются, если положить их в воду, но это не так. Бактерии, присутствующие в этих продуктах, исчезают во время варки.

Макароны

Те, кто любит пасту, возможно, знают, что ее не нужно мыть перед варкой. Мытье удаляет крахмал, присутствующий в этих продуктах, поэтому они теряют свой вкус и текстуру.

Овощи, которые продаются в пакетах

Овощи, что продаются в пакетиках, например шпинат и брокколи, продаются готовыми к употреблению без предварительного мытья. Несмотря на то, что их можно очистить, эти изделия уже подверглись процессам дезинфекции и предварительно обработаны продуктами для предотвращения появления любых патогенных агентов.