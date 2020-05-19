Ці продукти небезпечно гріти в мікрохвильовці: перетворюються на отруту

Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі - в матеріалі Styler
Деякі продукти після мікрохвильовки можуть не тільки втратити свої корисні властивості, але й стати небезпечними для здоров'я. Експерти кажуть, що при розігріві в мікрохвильовій печі в них утворюються канцерогени і токсини, що може призвести до ряду небезпечних захворювань.
Грудне молоко особливо цінне для малюка завдяки наявності в ньому імуностимулюючих білків. Але за пару секунд в мікрохвильовій печі вся цінність цього продукту знищується. І хоча шкоди від такого молока не буде, але і користі теж.
Експерти не радять розморожувати м'ясо у мікрохвильовці. Як правило, після обробки в печі, верхня частина розморожується, а всередині залишається лід. Вам доведеться залишити продукт додатково в теплі, щоб розморозилася м'ясо до кінця. А поки це буде відбуватися, в розігрітих частинах м'яса стрімко будуть розмножуватися небезпечні мікроби.
Свіжі зелені листя дуже корисні для нашого організму, і цінні вітаміни і мікроелементи при заморожуванні зберігаються. Однак, якщо піддати їх термічній обробці в мікрохвильовці, то ніякої користі від цих продуктів ви вже не отримаєте.
Експерти кажуть, що корисні для нашого здоров'я та імунітету компоненти, які містяться в плодах, при впливі на них мікрохвиль, можуть перетворюватися в канцерогенні речовини.
Страви з грибів заборонено розігрівати в мікрохвильовій печі. Адже після обробки продукт змінює свій склад, що веде до порушення роботи шлунково-кишкового тракту і навіть до отруєнь.
Раніше експерти також назвали доступні продукти для очищення організму.
Автор: Ірина Мельник