Ці продукти небезпечно гріти в мікрохвильовці: перетворюються на отруту

Деякі продукти після мікрохвильовки можуть не тільки втратити свої корисні властивості, але й стати небезпечними для здоров'я. Експерти кажуть, що при розігріві в мікрохвильовій печі в них утворюються канцерогени і токсини, що може призвести до ряду небезпечних захворювань.

Грудне молоко

Грудне молоко особливо цінне для малюка завдяки наявності в ньому імуностимулюючих білків. Але за пару секунд в мікрохвильовій печі вся цінність цього продукту знищується. І хоча шкоди від такого молока не буде, але і користі теж.

М'ясо

Експерти не радять розморожувати м'ясо у мікрохвильовці. Як правило, після обробки в печі, верхня частина розморожується, а всередині залишається лід. Вам доведеться залишити продукт додатково в теплі, щоб розморозилася м'ясо до кінця. А поки це буде відбуватися, в розігрітих частинах м'яса стрімко будуть розмножуватися небезпечні мікроби.

Шпинат, листя салату і зелень

Свіжі зелені листя дуже корисні для нашого організму, і цінні вітаміни і мікроелементи при заморожуванні зберігаються. Однак, якщо піддати їх термічній обробці в мікрохвильовці, то ніякої користі від цих продуктів ви вже не отримаєте.

Фрукти і ягоди

Експерти кажуть, що корисні для нашого здоров'я та імунітету компоненти, які містяться в плодах, при впливі на них мікрохвиль, можуть перетворюватися в канцерогенні речовини.

Гриби

Страви з грибів заборонено розігрівати в мікрохвильовій печі. Адже після обробки продукт змінює свій склад, що веде до порушення роботи шлунково-кишкового тракту і навіть до отруєнь.

Раніше експерти також назвали доступні продукти для очищення організму.