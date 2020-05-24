Ці продукти знищують чоловіче здоров'я: викиньте їх з раціону

Медики заявили, що є деякі харчові продукти, які істотно погіршують чоловіче здоров'я і знижують потенцію. Як з'ясувалося в ході нового дослідження, крім віку та екологічних проблем, стресів і поганих звичок на організм чоловіків також сильно впливає те, що він вживає в їжу.

Як відзначають фахівці, проблеми з потенцією можуть виникнути в будь-якому віці. Найчастіше це відбувається через шкідливі звички, такі як алкоголь і куріння. Також серйозних проблем зі здоров'ям додає малорухливий спосіб життя, а ще робота, яка пов'язана з постійним сидінням. Спорт не тільки зміцнює чоловіче здоров'я, але і сприяє розвитку м'язів.

Медики розповіли від чого варто відмовитися чоловікам для того, щоб зберегти своє здоров'я і чоловічу силу як можна довше.

По-перше, варто виключити алкоголь. Він руйнує органи людини та порушує процеси в організмі. Безпосередньо перед статевим актом алкоголь варто виключити повністю, через те, що реакція організму може виявитися небажаною.

По-друге, чоловікам варто відмовитися від куріння. За статистикою, 90% чоловіків у яких виникають проблеми з ерекцією в молодому і середньому віці, є завзятими курцями. Тютюн провокує спазми судин у всьому тілі, в тому числі й в дітородному органі.

По-третє, варто переглянути свій раціон, тому, що жирна і важка їжа істотно впливає на чоловічий організм. Вона розслабляє тіло і згубно впливає на потенцію.

Крім того, на чоловіче лібідо негативно впливають лікарські та анаболічні засоби. Вони можуть істотно знизити ерекцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти слід виключити з раціону всім, хто досяг 40 років.