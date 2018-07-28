"Противник незалежності українського православ'я": Новинського внесли в базу "Миротворця"

Фото: Вадим Новинський (inshe.tv)

Спонсорування УПЦ МП Новинським розцінюється як підтримка російської агресії

Один з головних фінансових спонсорів УПЦ МП, а також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський був визнаний противником незалежності українського православ'я і внесений у базу "Миротворець" на офіційному сайті неурядової організації.

Автори анкети Вадима Новинського називають його "відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді т. зв. "Русского мира" від імені УПЦ (МП)".

"Противник незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію ", — написано в анкеті.

Скріншот анкети на сайті "Миротворець" (myrotvorets.center)

До речі, Новинський є далеко не першим, хто опинився у базі "Миротворця" за прихильність до УПЦ МП. Серед них виявився скандально відомий митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука. Він звинувачується в маніпулюванні суспільно-значущими даними, а також в розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожнечі. На думку редакторів "Миротворця" він також протидіє "незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ".

Нагадаємо, що раніше знаменитий діджей влучив у базу "Миротворця". Ним став Боб Сінклер, обвинувачений в пособництві російських терористів і окупантів. Ми також повідомляли, що відомий актор Костянтин Хабенський влучив у базу "Миротворця". Один з головних російських режисерів Гоша Куценко також був внесений до списку бази даних.

Відео: (video.rbc.ua)