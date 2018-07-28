"Противник независимости украинского православия": Новинского внесли в базу "Миротворца"

Фото: Вадим Новинский (inshe.tv)

Спонсирование УПЦ МП Новинским расценивается как поддержка российской агрессии

Один из главных финансовых спонсоров УПЦ МП, а также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский был признан противником независимости украинского православия и внесен в базу "Миротворец" на официальном сайте неправительственной организации.

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т. н. "Русского мира" от имени УПЦ (МП)".

"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает российскую агрессию ", — написано в анкете.

Скриншот анкеты на сайте "Миротворец" (myrotvorets.center)

К слову, Новинский является далеко не первым, кто оказался в базе "Миротворца" за приверженность УПЦ МП. Среди них оказался скандально известный митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука. Он обвиняется в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в розжиге межнациональной и религиозной розни. По мнению редакторов "Миротворца" он также противодействует "независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ".

Напомним, что ранее знаменитый диджей угодил в базу "Миротворца". Ним стал Боб Синклер, обвиняемый в пособничестве российских террористов и оккупантов. Мы также сообщали, что известный актер Константин Хабенский угодил в базу "Миротворца". Один из главных российских режиссеров Гоша Куценко также был внесен в список базы.

Видео: (video.rbc.ua)