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Путін похвалив Зеленського за гру в КВН

STYLERЖиття    20.06.2019 - 15:55
Путін похвалив Зеленського за гру в КВН
Путін згадав про Зеленском часів КВН (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Путін згадав, як реготав над жартами Зеленського в Москві

Володимир Зеленський - дуже талановита людина і чудовий гуморист. Про це сказав президент Росії Володимир Путін під час щорічної "прямої лінії" з жителями своєї держави.

Путін згадав, як в далеких 2000-х роках він ледь не помер зі сміху, коли дивився виступ команди КВН "95-й квартал" на чолі з Володимиром Зеленським на грі в Москві.

"Він талановита людина. Я пам'ятаю його виступу на КВН у Москві в 2000-х роках, в середині десь, по-моєму. Все це було талановито і смішно... Але те, що ми зараз бачили - це не смішно", - сказав російський гарант, коментуючи сюжет пропагандистського каналу про нібито біженців з Донбасу, які живуть в Росії.

Також Путін вважає, що президент Зеленський повинен розмовляти з сепаратистами "ЛДНР", так як "в історії немає жодного прикладу, коли такі питання вирішувалися без прямого діалогу".

"Це не комедія, це трагедія", - сказав господар Кремля.

При цьому сам Путін вважає, що "Росія ні з ким не сварилася", а російських найманців на Донбасі немає.

До речі, Путін назвав умови звільнення утримуваних в Росії українців.

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