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З пилу з жару: як зробити похід в сауну максимально корисним для шкіри

Автор: Ольвія Агаркова

Баня або сауна - це хороший спосіб не тільки відпочити, але і поліпшити якість шкіри. Під час банних процедур видаляються омертвілі клітини і поліпшується обмін речовин. А контраст температур (обливання, сніг) покращують якість шкіри, приводять її в тонус, надаючи сяйво.

Знаючи це, ми можемо зробити відвідування лазні подвійно корисним. - запевняє косметолог Ольга Петруніна в Instagram, і дає докладну інструкцію, як доглядати за шкірою під час банних процедур.

До парної:

  • змиваємо макіяж
  • очищаємо шкіру умывалкой
  • протираємо лосьйоном



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У парній:

  • ензимний пілінг (можна як на обличчя, так і на тіло). Сидимо з ним в лазні кілька хвилин (час експозиції залежить від вашої шкіри і пілінгу, який ви робите). У лазні ензимний пілінг спрацює на все, так як ензими люблять тепло.
  • м'який скраб (на тіло)


Після парної:

  • Змиваємо пілінг, протираємо шкіру обличчя лосьйоном.
  • Тепер шкіра глибоко очищена і готова прийняти корисні компоненти засобів по догляду. Тому відразу після змивання пілінгу наносимо маску. Зараз вона спрацює на ура!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Можна зовсім заморочитися. І якщо є можливість, зробити після пілінгу альгінатну маску. Перед нею на обличчя важливо нанести сироватку за завданням.
  • Маска або сироватка можуть бути будь-якими. Вибирайте за завданнями, які хочете вирішити. Маску робимо поза парною.
  • Після маски можна повертатися в парну.


Коли закінчите парні процедури:

  • Душ! Дуже ефективно буде розтерти тіло мочалкою від низу до верху. У розтиранні головне не перестаратися. Робимо все акуратно, не до дірок.
  • Знову очистіть обличчя умивалкою і протріть його лосьйоном.
  • Якщо після лазні виходите на вулицю, обов'язково нанесіть креми для обличчя і повік.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Якщо ваша банька у вас вдома, ви паритеся ввечері і на вулицю виходити не плануєте - крем для обличчя не потрібен.
  • Нанесіть на тіло молочко / крем / інші засоби для зволоження і живлення шкіри тіла. Не забудьте крем для шиї і декольте, крем для рук.

Всі ці процедури можна робити в сауні. Але на відміну від лазні, в сауні шкіра швидко втрачає вологу, шкіра і волосся сушаться. Тому в сауну обов'язково одягніть шапочку на голову, а після її відвідування зволожите шкіру.

До слова, своїми домашніми секретами краси ділиться актриса Холлі Беррі - їх легко може повторити кожен.

До речі, косметолог і натуропат Юлія Альошина розповіла, як звузити пори і впоратися з надмірною жирністю шкіри.

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