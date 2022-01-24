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С пылу с жару: как сделать поход в сауну максимально полезным для кожи

Автор: Ольвия Агаркова

Баня или сауна - это хороший способ не только отдохнуть, но и улучшить качество кожи. Во время банных процедур удаляются омертвевшие клетки и улучшается обмен веществ. А контраст температур (обливание, снег) улучшают качество кожи, приводят ее в тонус, придавая сияние.

Зная это, мы можем сделать посещение бани вдвойне полезным. – уверяет косметолог Ольга Петрунина в Instagram, и дает подробную инструкцию, как ухаживать за кожей во время банных процедур.

До парной:
• смываем макияж
• очищаем кожу умывалкой
• протираем лосьоном



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В парной:
• энзимный пилинг (можно как на лицо, так и на тело). Сидим с ним в бане несколько минут (время экспозиции зависит от вашей кожи и пилинга, который вы делаете). В бане энзимный пилинг сработает на все, так как энзимы любят тепло
• мягкий скраб (на тело).

После парной:
• Смываем пилинг, протираем кожу лица лосьоном.
• Теперь кожа глубоко очищена и готова принять полезные компоненты уходовых средств. Поэтому сразу после смывания пилинга наносим маску. Сейчас она сработает на ура!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

• Можно совсем заморочиться. И если есть возможность, сделать после пилинга альгинатную маску. Перед ней на лицо важно нанести сыворотку по задаче.
• Маска или сыворотка могут быть любыми. Выбирайте по задачам, которые хотите решить. Маску делаем вне парной.
• После маски можно возвращаться в парную.

Когда закончите парные процедуры:
• Душ! Очень эффективно будет растереть тело мочалкой снизу вверх. В растирании главное не переусердствовать. Делаем все аккуратно, не до дыр.
• Снова очистите лицо умывалкой и протрите его лосьоном.
• Если после бани выходите на улицу, обязательно нанесите кремы для лица и век.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

• Если ваша банька у вас дома, вы паритесь вечером и на улицу выходить не планируете - крем для лица не нужен.
• Нанесите на тело молочко/крем/другие средства для увлажнения и питания кожи тела. Не забудьте крем для шеи и декольте, крем для рук.

Все эти процедуры можно делать в сауне. Но в отличие от бани, в сауне кожа быстро теряет влагу, кожа и волосы сушатся. Поэтому в сауну обязательно наденьте шапочку на голову, а после ее посещения увлажните кожу.

К слову, своими домашними секретами красоты делится актриса Холли Берри – их легко может повторить каждый.

Кстати, косметолог и натуропат Юлия Алешина рассказала, как сузить поры и справиться с чрезмерной жирностью кожи.

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