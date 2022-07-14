Робота вдома: кого найбільше шукають в Україні та які зарплати

Які вакансії на дому пропонують

Під час пандемії COVID-19 вдома почали працювати журналісти та перекладачі, викладачі та HR-менеджери. Люди виявили, що для ефективної роботи постійна присутність в офісі необов'язково.

З початком повномасштабного вторгнення ця тенденція знову поширилася і зараз пропонується багато різних вакансій.

Традиційно на дому можуть працювати люди, яким для цього потрібен тільки Інтернет і комп'ютер.

Аналіз сайтів з пошуку роботи показує, що найбільша кількість вакансій - це:

IT-сфера

IP-телефонія

менеджери інтернет-магазинів

техпідтримка компаній

менеджери з продажу

HR-менеджери

викладач

репетитор

копірайтери

перекладач

Які пропонують зарплати за роботу на дому

За роботу нічного агента з продажу з обов'язками спілкування англійською мовою з клієнтами готові платити від 39 тисяч гривень на місяць.

Менеджерам з продажу на дому пропонують зарплату від 27 до 100 тисяч гривень.

Зарплати в IT-сфері набагато вищі - від 2000 доларів.

Менеджеру з розвитку з вивченням податкового та корпоративного законодавства інших країн готові платити від 1500 доларів на місяць.

Роботодавці шукають також інженера служби технічної підтримки на зарплату від 30 до 34 тисяч гривень - потрібно буде відповідати на дзвінки в техпідтримку і спілкуватися в чатах.

Фахівцю HR пропонують роботу на дому з зарплатою від 28 до 34 тисяч гривень. Помічнику HR пропонується зарплата від 25 до 33 тисяч гривень.

Копірайтеру-перекладачеві пропонують від 400 до 1000 доларів на місяць.

А операторам клієнтської підтримки в інтернет-магазині - від 15 до 25 тисяч гривень.

Також шукають менеджера сайту та інтернет маркетолога - із зарплатами від 10 до 15 тисяч гривень.

З цікавих вакансій - ведуча прямих трансляцій. Досвід роботи не потрібен, тематика різна. Зарплата - від 8000 гривень.

Ще потрібні скаути зі знанням англійської мови - із зарплатою від 20 тисяч гривень. У обов'язки скаутів входить пошук нових людей, які б ставали клієнтами ресурсу роботодавця.

Кому підійде робота вдома

В цілому, на сайтах з пошуку роботи можна знайти зараз багато вакансій для роботи на дому.

Вакансій для людей без досвіду роботи та освіти теж достатньо - зарплати коливаються від 8 до 15 тисяч гривень. Потрібні тільки комп'ютер, телефон і стабільний інтернет.

Є варіанти роботи ночами, на неповний робочий день, для студентів.

Шанси знайти хорошу вакансію з зарплатою від 15 тисяч гривень набагато вище, якщо у вас є знання хоча б однієї іноземної мови.