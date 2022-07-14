Работа на дому: кого больше всего ищут в Украине и какие зарплаты

В Украине появилось много вакансий работы на дому. Этот способ заработка начали активно осваивать еще во время пандемии коронавируса. Сейчас же работники и работодатели понимают, что из-за войны удаленная занятость становится более безопасной.
Кого ищут в Украине для работы на дому и какие зарплаты предлагают - читайте ниже в материале Styler.
Во время пандемии COVID-19 дома начали работать журналисты и переводчики, преподаватели и HR-менеджеры. Люди обнаружили, что для эффективной работы постоянное присутствие в офисе необязательно.
С началом полномасштабного вторжения эта тенденция снова распространилась и сейчас предлагается много разных вакансий дистанционно.
Традиционно на дому могут работать люди, которым для этого нужен только интернет и компьютер.
Анализ сайтов по поиску работы показывает, что самое большое количество вакансий - это:
За работу ночного агента по продажам с обязанностями общения на английском языке с клиентами готовы платить от 39 тысяч гривен в месяц.
Менеджерам по продажам на дому предлагают зарплату от 27 до 100 тысяч гривен.
Зарплаты в IT-сфере намного выше - от 2000 долларов.
Менеджеру по развитию с изучением налогового и корпоративного законодательства других стран готовы платить от 1500 долларов в месяц.
Работодатели ищут также инженера службы технической поддержки на зарплату от 30 до 34 тысяч гривен - нужно будет отвечать на звонки в техподдержку и общаться в чатах.
Специалисту HR предлагают работу на дому с зарплатой от 28 до 34 тысяч гривен. Помощнику HR предлагается зарплата от 25 до 33 тысяч гривен.
Копирайтеру-переводчику предлагают от 400 до 1000 долларов в месяц.
А операторам клиентской поддержки в интернет-магазине - от 15 до 25 тысяч гривен.
Также ищут менеджера сайта и интернет маркетолога - с зарплатами от 10 до 15 тысяч гривен.
Еще нужны скауты со знанием английского языка - с зарплатой от 20 тысяч гривен. В обязанности скаутов входит поиск новых людей, которые бы становились клиентами ресурса работодателя.
В целом, на сайтах по поиску работы можно найти сейчас много вакансий для работы на дому.
Вакансий для людей без опыта работы и образования тоже достаточно - зарплаты колеблются от 8 до 15 тысяч гривен. Нужен только компьютер, телефон и стабильный интернет.
Есть варианты работы по ночам, на неполный рабочий день, для студентов.
Шансы найти хорошую вакансию с зарплатой от 15 тысяч гривен намного выше, если у вас есть знание хотя бы одного иностранного языка.
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