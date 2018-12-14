Гірка втрата: рак забрав життя популярної голлівудської актриси

Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

Сондра Локк прославилася на весь світ після виходу фільму "Джосі Вейлз - людина поза законом"

Американська кіноактриса, співачка і кінорежисер Сондра Локк померла в США у віці 74 років. Причиною смерті став серцевий напад, викликаний онкологічним захворюванням. Про це пише інформаційний портал The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що серце Сандри не витримало і рак забрав життя артистки ще 3 листопада, проте відомо про це стало тільки зараз. Знаменитість померла в будинку Лос-Анджелеса в оточенні близьких людей.

Фото: (Кадр з кінофільму)

Нагадаємо, що в 1976 році Сондра Локк знялася у фільмі "Джосі Вейлз - людина поза законом" за участю Клінта Іствуда, з яким згодом у них зав'язалися стосунки, які тривали 14 років.

Фото: (Кадр з кінофільму)

Крім того, Сондра Локк була номінована на премію "Оскар" за участь у фільмі "Серце - самотній мисливець" як краща актриса другого плану.

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