Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисы

Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

Сондра Локк прославилась на весь мир после выхода фильма "Джоси Уэйлс - человек вне закона"

Американская киноактриса, певица и кинорежиссёр Сондра Локк умерла в США в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный онкологическим заболеванием. Об этом пишет информационный портал The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сердце Сандры не выдержало и рак унес жизнь артистки еще 3 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Знаменитость умерла в доме Лос-Анджелеса в окружении близких людей.

Фото: (Кадр из кинофильма)

Напомним, что в 1976 году Сондра Локк снялась в фильме "Джоси Уэйлс - человек вне закона" с участием Клинта Иствуда, с которым со временем у них завязались отношения, которые длились 14 лет.

Фото: (Кадр из кинофильма)

Помимо того, Сондра Локк была номинирована на премию "Оскар" за участие в фильме "Сердце - одинокий охотник" как лучшая актриса второго плана.

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