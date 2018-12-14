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Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисы

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 10:20
Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисы
Фото: (wikimedia.org Coolcaesar)

Сондра Локк прославилась на весь мир после выхода фильма "Джоси Уэйлс - человек вне закона"

Американская киноактриса, певица и кинорежиссёр Сондра Локк умерла в США в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный онкологическим заболеванием. Об этом пишет информационный портал The Hollywood Reporter.

Сообщается, что сердце Сандры не выдержало и рак унес жизнь артистки еще 3 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Знаменитость умерла в доме Лос-Анджелеса в окружении близких людей.

Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисыФото: (Кадр из кинофильма)

Напомним, что в 1976 году Сондра Локк снялась в фильме "Джоси Уэйлс - человек вне закона" с участием Клинта Иствуда, с которым со временем у них завязались отношения, которые длились 14 лет.

Горькая утрата: рак унес жизнь популярной голливудской актрисыФото: (Кадр из кинофильма)

Помимо того, Сондра Локк была номинирована на премию "Оскар" за участие в фильме "Сердце - одинокий охотник" как лучшая актриса второго плана.

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