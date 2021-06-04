Дитина "народилася" від шимпанзе: в Анголі експерти перевіряють гени хлопчика

В Анголі виявили дитину, яка нібито народилася від зв'язку його матері з шимпанзе. Таку історію про батька розповіла синові сама жінка. Однак експерти оскаржують цю версію і зайнялися дослідженням генів хлопчика.

Генетики зайнялися вивченням аналізів 12-річного жителя Анголи Аугусто Дембо, оскільки його покійна мама повідомила, що він є плодом любові між нею і шимпанзе. Дитина зараз живе в Луанді зі своїми дядьком і тіткою і став місцевою знаменитістю.

"Сексуальні стосунки між людьми та шимпанзе досить поширені в цьому регіоні, але це перший раз, коли офіційно повідомляється про вагітність", - сказав доктор Антоніу Мендес з муніципальної лікарні в Луені.

Президент Анголи Жоау Лоуренсо назвав 12-річного хлопчика "ангельською диво-дитиною і національним надбанням, а також" знаменням від Бога" і "свідченням величі Республіки Ангола".

Аугусто Дембо (скріншот)

Мати хлопчика Аніта Дембо розповіла незадовго до смерті, що у неї дійсно був роман з шимпанзе і вона займалася з ним сексом під час своєї роботи в Національному парку Камея, де працювала інспектором з охорони природи з 1998 року.

У самому парку жалкують про смерть свого працівника, але засуджують історію, яку жінка розповіла своєму синові.

"Будь-яка сексуальна взаємодія між співробітниками або відвідувачами парку з тваринами не заохочуються відповідно до діючих норм парку", - заявили в Національному парку Камея.

Історія про хлопчика стала відома завдяки публікації в місцевій газеті. Він швидко став знаменитим і до місця його проживання потягнулися натовпи фанатів, які не тільки захотіли побачити диво-дитину, але і допомогти йому матеріально.

Дослідження генетиків тривають вже близько року, але на цей момент немає інформації про те, чи змогли вчені підтвердити або спростувати історію, яку розповіла мама Аугусто.