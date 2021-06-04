Дитина "народилася" від шимпанзе: в Анголі експерти перевіряють гени хлопчика

В Анголі виявили дитину, яка нібито народилася від зв'язку його матері з шимпанзе. Таку історію про батька розповіла синові сама жінка. Однак експерти оскаржують цю версію і зайнялися дослідженням генів хлопчика.
Про дивну історію розповіли на порталі Africa Daily News.
Генетики зайнялися вивченням аналізів 12-річного жителя Анголи Аугусто Дембо, оскільки його покійна мама повідомила, що він є плодом любові між нею і шимпанзе. Дитина зараз живе в Луанді зі своїми дядьком і тіткою і став місцевою знаменитістю.
"Сексуальні стосунки між людьми та шимпанзе досить поширені в цьому регіоні, але це перший раз, коли офіційно повідомляється про вагітність", - сказав доктор Антоніу Мендес з муніципальної лікарні в Луені.
Президент Анголи Жоау Лоуренсо назвав 12-річного хлопчика "ангельською диво-дитиною і національним надбанням, а також" знаменням від Бога" і "свідченням величі Республіки Ангола".
Аугусто Дембо (скріншот)
Мати хлопчика Аніта Дембо розповіла незадовго до смерті, що у неї дійсно був роман з шимпанзе і вона займалася з ним сексом під час своєї роботи в Національному парку Камея, де працювала інспектором з охорони природи з 1998 року.
У самому парку жалкують про смерть свого працівника, але засуджують історію, яку жінка розповіла своєму синові.
"Будь-яка сексуальна взаємодія між співробітниками або відвідувачами парку з тваринами не заохочуються відповідно до діючих норм парку", - заявили в Національному парку Камея.
Історія про хлопчика стала відома завдяки публікації в місцевій газеті. Він швидко став знаменитим і до місця його проживання потягнулися натовпи фанатів, які не тільки захотіли побачити диво-дитину, але і допомогти йому матеріально.
Дослідження генетиків тривають вже близько року, але на цей момент немає інформації про те, чи змогли вчені підтвердити або спростувати історію, яку розповіла мама Аугусто.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у М'янмі народилася абсолютно здорова дитина з двома головами.