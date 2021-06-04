Ребенок "родился" от шимпанзе: в Анголе эксперты проверяют гены мальчика

Генетики занялись изучением анализов 12-летнего жителя Анголы Аугусто Дембо, так как его покойная мама сообщила, что он является плодом любви между ней и шимпанзе. Ребенок сейчас живет в Луанде со своими дядей и тетей и стал местной знаменитостью.

"Сексуальные отношения между людьми и шимпанзе довольно распространены в этом регионе, но это первый раз, когда официально сообщается о беременности", - сказал доктор Антониу Мендес из Муниципальной больницы в Луэне.

Президент Анголы Жоау Лоуренсо назвал 12-летнего мальчика "Ангельским чудо-ребенком" и национальным достоянием, а также "знамением от Бога" и "свидетельством величия Республики Ангола".

Аугусто Дембо (скриншот)

Мать мальчика Анита Дембо рассказала незадолго до смерти, что у нее действительно был роман с шимпанзе и она занималась с ним сексом во время своей работы в Национальном парке Камея, где работала инспектором по охране природы с 1998 года.

В самом парке сожалеют о кончине своего работника, но осуждают историю, которую женщина рассказала своему сыну.

"Любое сексуальное взаимодействие между сотрудниками или посетителями парка с животными не поощряются в соответствии с действующими нормами парка", - заявили в Национальном парке Камея.

История о мальчике стала известна благодаря публикации в местной газете. Он быстро стал знаменитым и к месту его жительства потянулись толпы фанатов, которые не только захотели увидеть чудо-ребенка, но и помочь ему материально.

Исследования генетиков продолжаются уже около года, но на данный момент нет информации о том, смогли ли ученые подтвердить или опровергнуть историю, которую рассказала мама Аугусто.