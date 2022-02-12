Рецепт найсмачнішого тістечка "Картопля" з начинкою та глазур'ю: смак дитинства
Справжнім смаком з дитинства є тістечко "Картопля". Цей популярний десерт стане чудовим варіантом, коли немає часу та бажання на випічку
Рецептом приготування тістечка "Картопля" із солоною карамеллю у глазурі поділилася фудблогерка Лілія Завадська (lillozav) в Instagram.
Для приготування шоколадного тіста знадобляться такі інгредієнти:
- яйця - 2 шт;
- пшеничне борошно - 90 г;
- цукор - 75 г;
- какао - 20 г;
- окріп - 75 мл;
- рослинна олія - 45 мл;
- розпушувач - 2 г;
- сода - 1 г;
- сіль - дрібка.
Ганаш (на 300 г крихти):
- вершки 33% - 80 мл;
- чорний шоколад - 60 г;
- вершкове масло - 30 г.
Солона карамель:
- вершки 33% - 100 мл;
- цукор - 100 г;
- сіль - 1 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо шоколадне тісто. Потрібно какао залити окропом і перемішати. Після цього змішайте борошно, сіль, соду та розпушувач.
Яйця кімнатної температури збийте з цукром до однорідності, додайте олію та перемішайте.
Потім в отриману суміш додайте какао, помішуючи. Також одночасно додавайте борошняну суміш. Тісто вилийте у форму та випікайте температурі 160-170 градусів 30 хвилин.
Отриманий бісквіт охолодити та подрібнити до стану крихти.
Щоб приготувати ганаш, шоколад потрібно залити гарячими вершками й дати постояти 1 хвилину. Отриману шоколадну масу збити блендером.
Як приготувати тістечко "Картопля" (скрін з відео)
Також поступово додавайте вершкове масло та збивайте блендером до однорідності. Далі ганаш змішайте з шоколадною крихтою до однорідності.
Для солоної карамелі розтопіть цукор до золотистого кольору, налийте гарячі вершки та варіть 3-4 хвилини.
Туди додайте сіль, охолодіть масу та перелийте у кондитерський мішок.
У силіконові форми викладіть бісквітну масу, середину заповніть карамеллю і знову викладіть наверх бісквітну масу. Десерт поставте у морозильну камеру.
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