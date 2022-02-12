Рецепт найсмачнішого тістечка "Картопля" з начинкою та глазур'ю: смак дитинства

Справжнім смаком з дитинства є тістечко "Картопля". Цей популярний десерт стане чудовим варіантом, коли немає часу та бажання на випічку

Рецептом приготування тістечка "Картопля" із солоною карамеллю у глазурі поділилася фудблогерка Лілія Завадська ( lillozav ) в Instagram.

Для приготування шоколадного тіста знадобляться такі інгредієнти:

яйця - 2 шт;

пшеничне борошно - 90 г;

цукор - 75 г;

какао - 20 г;

окріп - 75 мл;

рослинна олія - 45 мл;

розпушувач - 2 г;

сода - 1 г;

сіль - дрібка.

Ганаш (на 300 г крихти):

вершки 33% - 80 мл;

чорний шоколад - 60 г;

вершкове масло - 30 г.

Солона карамель:

вершки 33% - 100 мл;

цукор - 100 г;

сіль - 1 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо шоколадне тісто. Потрібно какао залити окропом і перемішати. Після цього змішайте борошно, сіль, соду та розпушувач.

Яйця кімнатної температури збийте з цукром до однорідності, додайте олію та перемішайте.

Потім в отриману суміш додайте какао, помішуючи. Також одночасно додавайте борошняну суміш. Тісто вилийте у форму та випікайте температурі 160-170 градусів 30 хвилин.

Отриманий бісквіт охолодити та подрібнити до стану крихти.

Щоб приготувати ганаш, шоколад потрібно залити гарячими вершками й дати постояти 1 хвилину. Отриману шоколадну масу збити блендером.

Як приготувати тістечко "Картопля" (скрін з відео)

Також поступово додавайте вершкове масло та збивайте блендером до однорідності. Далі ганаш змішайте з шоколадною крихтою до однорідності.

Для солоної карамелі розтопіть цукор до золотистого кольору, налийте гарячі вершки та варіть 3-4 хвилини.

Туди додайте сіль, охолодіть масу та перелийте у кондитерський мішок.

У силіконові форми викладіть бісквітну масу, середину заповніть карамеллю і знову викладіть наверх бісквітну масу. Десерт поставте у морозильну камеру.