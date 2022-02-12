Рецепт вкуснейшего пирожного "Картошка" с начинкой и глазурью: вкус детства
Настоящим вкусом с детства является пирожное "Картошка". Этот популярный десерт станет отличным вариантом, когда нет времени и желания на выпечку
Рецептом приготовления пирожного "Картошка" с соленой карамелью в глазури поделилась фудблогерка Лилия Завадская (lillozav) в Instagram.
Для приготовления шоколадного теста понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца - 2 шт;
- пшеничная мука - 90 г;
- сахар - 75 г;
- какао - 20 г;
- кипяток - 75 мл;
- растительное масло - 45 мл;
- разрыхлитель - 2 г;
- сода - 1 г;
- соль - щепотка.
Ганаш (на 300 г крошки):
- Сливки 33% - 80 мл;
- черный шоколад - 60 г;
- сливочное масло - 30 г.
Соленая карамель:
- Сливки 33% - 100 мл;
- сахар - 100 г;
- соль - 1 г.
Способ приготовления:
Сначала готовим шоколадное тесто. Нужно какао залить кипятком и перемешать. После этого смешайте муку, соль, соду и разрыхлитель.
Яйца комнатной температуры взбейте с сахаром до однородности, добавьте масло и перемешайте.
Затем в полученную смесь добавьте какао, помешивая. Также одновременно добавляйте мучную смесь. Тесто вылейте в форму и выпекайте температуре 160-170 градусов 30 минут.
Полученный бисквит охладить и измельчить до состояния крошки.
Чтобы приготовить ганаш, шоколад нужно залить горячими сливками и дать постоять 1 минуту. Полученную шоколадную массу взбить блендером.
Как приготовить пирожное "Картошка" (скрин с видео)
Также постепенно добавляйте сливочное масло и взбивайте блендером до однородности. Далее ганаш смешайте с шоколадной крошкой до однородности.
Для соленой карамели растопите сахар до золотистого цвета, влейте горячие сливки и варите 3-4 минуты.
Туда добавьте соль, охладите массу и перелейте в кондитерский мешок.
В силиконовые формы выложите бисквитную массу, середину заполните карамелью и снова выложите наверх бисквитную массу. Десерт поставьте в морозильную камеру.
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