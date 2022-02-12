Рецепт вкуснейшего пирожного "Картошка" с начинкой и глазурью: вкус детства

Настоящим вкусом с детства является пирожное "Картошка". Этот популярный десерт станет отличным вариантом, когда нет времени и желания на выпечку

Рецептом приготовления пирожного "Картошка" с соленой карамелью в глазури поделилась фудблогерка Лилия Завадская ( lillozav ) в Instagram.

Для приготовления шоколадного теста понадобятся следующие ингредиенты:

яйца - 2 шт;

пшеничная мука - 90 г;

сахар - 75 г;

какао - 20 г;

кипяток - 75 мл;

растительное масло - 45 мл;

разрыхлитель - 2 г;

сода - 1 г;

соль - щепотка.

Ганаш (на 300 г крошки):

Сливки 33% - 80 мл;

черный шоколад - 60 г;

сливочное масло - 30 г.

Соленая карамель:

Сливки 33% - 100 мл;

сахар - 100 г;

соль - 1 г.

Способ приготовления:

Сначала готовим шоколадное тесто. Нужно какао залить кипятком и перемешать. После этого смешайте муку, соль, соду и разрыхлитель.

Яйца комнатной температуры взбейте с сахаром до однородности, добавьте масло и перемешайте.

Затем в полученную смесь добавьте какао, помешивая. Также одновременно добавляйте мучную смесь. Тесто вылейте в форму и выпекайте температуре 160-170 градусов 30 минут.

Полученный бисквит охладить и измельчить до состояния крошки.

Чтобы приготовить ганаш, шоколад нужно залить горячими сливками и дать постоять 1 минуту. Полученную шоколадную массу взбить блендером.

Как приготовить пирожное "Картошка" (скрин с видео)

Также постепенно добавляйте сливочное масло и взбивайте блендером до однородности. Далее ганаш смешайте с шоколадной крошкой до однородности.

Для соленой карамели растопите сахар до золотистого цвета, влейте горячие сливки и варите 3-4 минуты.

Туда добавьте соль, охладите массу и перелейте в кондитерский мешок.

В силиконовые формы выложите бисквитную массу, середину заполните карамелью и снова выложите наверх бисквитную массу. Десерт поставьте в морозильную камеру.