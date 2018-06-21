У Рівному підпалили квартиру, в якій знаходився депутат (фото)

В результаті підпалу постраждало двоє чоловіків

Рівне в ніч на четвер, 21 червня, невідомі підпалили квартиру, в якій перебував депутат обласної ради та його брат. Про це повідомила прес-служба Нацполіціїї.

Фото: Невідомі підпалили квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Близько 01:20 про пожежу в поліцію повідомила мешканка багатоповерхівки на вулиці Євгена Коновальця. На місце події були направлені екіпажі поліції та рятувальників. До їх приїзду мешканці самостійно намагалися гасити полум'я і евакуювати жителів. З'ясувалося, що на восьмому поверсі горіли двері однієї з квартир, в якій проживає 33-річний чоловік. Разом з ним у квартирі знаходився і його 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради. Обох доставили у медзаклад з опіками тіла", — сказано в повідомленні.

Фото: Невідомі підпалили квартиру (rv.npu.gov.ua)

На місці злочину знайшли фрагменти полімерних пляшок з характерним запахом пально-мастильних матеріалів. Розпочато досудове розслідування.

За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалий депутат – Микола Лобчук. Він каже, що життя їм з братом врятувала собака, яка почала гавкати.

Фото: Невідомі підпалили квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Ми вибігли на балкон, і там чекали рятувальників. Підпал я повністю пов'язую зі своєю депутатською діяльністю. Кілька разів мені кидали гранати, були попередження, і на цей раз вже підпалили квартиру", — розповів він.

Нагадаємо, що з'явилося моторошне відео вибуху на заправці в Києві.

Повідомлення про пожежу на АЗС "БРСМ" в селі Мрія надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району 20 червня о 23:53.

"Відео, чому згоріла заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (знаходиться на трасі Київ - Житомир) в 23:46 (на АЗС проходила перезмінка) водій вирішив обслужити себе сам. Вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет, і почав рух у бік виїзду з АЗС, в результаті чого паливороздавальні колонки була зірвана з кріплень, впала і почався витік Газу. Сталося загоряння, після якого зайнялося обладнання", - розповів Антонов.

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