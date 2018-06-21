Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.47
Межбанк BID 30.43
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.47
Межбанк BID 30.43
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Ровно подожгли квартиру, в которой находился депутат (фото)

STYLERLIFE        21.06.2018 - 15:00
Фото: facebook.com gorodz.info
Фото: facebook.com gorodz.info

В результате поджога пострадало двое мужчин

В Ровно в ночь на четверг, 21 июня, неизвестные подожгли квартиру, в которой находился депутат областного совета и его брат. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Около 01:20 о пожаре в полицию сообщила жительница многоэтажки на улице Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасателей. К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать жителей. Выяснилось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний мужчина. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровненского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела", — сказано в сообщении.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

На месте преступления нашли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. Начато досудебное расследование.

По информации местных СМИ, пострадавший депутат – Николай Лобчук. Он говорит, что жизнь им с братом спасла собака, которая начала лаять.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Мы выбежали на балкон, и там ждали спасателей. Поджог я связываю полностью со своей депутатской деятельностью. Несколько раз мне бросали гранаты, были предупреждения, и на этот раз уже подожгли квартиру", — расскзал он.

Напомним, что появилось жуткое видео взрыва на заправке в Киеве.

Сообщение о пожаре на АЗС "БРСМ" в селе Мрия поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района 20 июня в 23:53.

"Видео, почему сгорела заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (находится на трассе Киев - Житомир) в 23:46 (на АЗС проходила пересменка) водитель решил обслужить себя сам. Вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет, и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка Газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - рассказал Антонов. 

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

"Бить буду жестоко": львовского депутата разозлило, что его брендирование стерли со скамеек В Киеве на ходу сгорел автомобиль: образовалась пробка (фото, видео)
Теги: депутат, поджег, Ровно, пожар
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь