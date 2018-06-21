В Ровно подожгли квартиру, в которой находился депутат (фото)

В результате поджога пострадало двое мужчин

В Ровно в ночь на четверг, 21 июня, неизвестные подожгли квартиру, в которой находился депутат областного совета и его брат. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Около 01:20 о пожаре в полицию сообщила жительница многоэтажки на улице Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасателей. К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать жителей. Выяснилось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний мужчина. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровненского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела", — сказано в сообщении.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

На месте преступления нашли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов. Начато досудебное расследование.

По информации местных СМИ, пострадавший депутат – Николай Лобчук. Он говорит, что жизнь им с братом спасла собака, которая начала лаять.

Фото: Неизвестные подожгли квартиру (rv.npu.gov.ua)

"Мы выбежали на балкон, и там ждали спасателей. Поджог я связываю полностью со своей депутатской деятельностью. Несколько раз мне бросали гранаты, были предупреждения, и на этот раз уже подожгли квартиру", — расскзал он.

Напомним, что появилось жуткое видео взрыва на заправке в Киеве.

Сообщение о пожаре на АЗС "БРСМ" в селе Мрия поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района 20 июня в 23:53.

"Видео, почему сгорела заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (находится на трассе Киев - Житомир) в 23:46 (на АЗС проходила пересменка) водитель решил обслужить себя сам. Вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет, и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка Газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - рассказал Антонов.

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