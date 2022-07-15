ROXOLANA показала загиблого у Вінниці звукорежисера: "був чуйним і неймовірно щирим"

ROXOLANA опублікувала чорно-біле фото Євгена і розповіла, що життя талановитого звукорежисера обірвалося на 26-му році.

"Росіяни забрали життя нашого звукорежисера Жені Коваленко. Жені було лише 25 років. Він був чуйним, веселим і неймовірно щирим", - написала артистка.

Євген Коваленко загинув під час ракетного удару росіян в Вінниці (фото: instagram.com/roxolanas)

Вона висловила співчуття рідним та закликала колег підтримати маму Жені.

"Звісно, нічого не полегшить втрату, але для допомоги сім’ї залишаємо картку мами Євгена, Ліни Сергіївни Коваленко.

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Їй як ніколи зараз потрібна ваша підтримка", - відмітила виконавиця.

У коментарях відгукнулися чимало українських зірок, серед яких Володимир Остапчук, виконавець Дмитро Монатік, комедійний актор Юрій Ткач, ведуча Леся Нікітюк та інші. Звичайні підписники співачки також висловили своє співчуття.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали члени команди співачки Олі Цибульської та виконавця LAUD. На вечір 14 липня був запланований благодійний концерт артистів в Будинку офіцерів у Вінниці.

Згодом виявилося, що там могло обірватися життя ще одного відомого співака – Олега Скрипки. Він разом із групою був на місці влучення ракет буквально за 10 хвилин до трагедії і дивом врятувався.

ROXOLANA скасувала всі наступні концерти в рамках благодійного туру "Тримайся" - у Хмельницькому, Тернополі, Житомирі, адже буде займатися похороном Євгена та реабілітацією інших членів команди.