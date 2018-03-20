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"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці

STYLERLIFE        20.03.2018 - 11:19
Фото: Поліція (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Поліція (facebook.com/mvs.gov.ua)

Мешканці розповіли про вибух гранати на Оболоні

В Оболонському районі Києва 19 березня на вул. Прирічній, 5 вибухнула граната. Місцеві мешканці розповіли деталі події. Про це повідомляє кореспондент Styler.

За словами очевидців, вибух стався у 18 під'їзді під час конфлікту, в якому були задіяні колектори.

"У одних із мешканців будинку був кредит за квартиру, який вони не виплачували. Потім до них навідувалась поліція і служба, яка хотіла їх виселяти, начебто на торгах їх квартиру вже продали. А вчора прийшли колектори, відбувся конфлікт й бійка з використанням ножа. Поліція на цей виклик не приїхала", - розказав співрозмовник.

Після цього, зі слів місцевого мешканця, "сусід чи новий власник квартири кинув гранату, внаслідок чого одному з колекторів майже відірвало руку".

"Рука до ліктя у колектора просто висіла", - відзначив співрозмовник.

Правоохоронці прибули на місце події після того, як стався вибух.

Внаслідок вибуху вилетіли двері, "люди налякані й досі".

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у Києві постраждали дві особи.

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Теги: Київ, взрыв, Оболонь
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