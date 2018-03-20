"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке

Жильцы рассказали о взрыве гранаты на Оболони

В Оболонском районе Киева 19 марта на ул. Приречной, 5 взорвалась граната. Местные жители рассказали детали происшествия. Об этом сообщает корреспондент Styler.

По словам очевидцев, взрыв произошел в 18 подъезде во время конфликта, в котором были задействованы коллекторы.

"У одних из жильцов дома был кредит за квартиру, который они не выплачивали. Затем к ним наведывалась полиция и служба, которая хотела их выселять, будто на торгах их квартиру уже продали. А вчера пришли коллекторы, произошел конфликт и драка с использованием ножа. Полиция на вызов не приехала", - рассказал собеседник.

После этого, со слов местного жителя, "сосед или новый владелец квартиры бросил гранату, в результате чего одному из коллекторов почти оторвало руку".

"Рука до локтя у коллектора просто висела", - отметил собеседник.

Правоохранители прибыли на место происшествия после того, как произошел взрыв.

В результате взрыва вылетели двери, "люди до сих пор напуганы".

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Киеве пострадали два человека.