Синоптик попередила про ожеледицю в Україні

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Мінімальна температура повітря в Україні 2 грудня досягне позначки в -15 градусів

У неділю, 2 грудня, на думку народного синоптика Наталки Діденко, в Україні істотно зміниться погода. У всіх регіонах очікується холодна температура повітря, тільки в західних і південних областях рівень тепла може піднятися вище нуля. Крім того, вона попередила про ожеледицю на дорогах. Про це розповіла синоптик у своєму Facebook.

"Циклон, зима, сніг, хуртовини, ожеледиця. Перше грудня сказало – зробило", – почала Діденко, відреагувавши на погодні умови в Україні сьогодні. До речі, раніше вона давала більш докладний прогноз на суботу.

Також синоптик розповіла, чого очікувати українцям у неділю. На її думку, сніг очікується переважно в північних та північно-східних областях.

"Другого грудня - новий день, нова погода. Завтра більшість областей України звільниться від снігу, хіба що на півночі і північному сході опади ще затримаються - до помірних, вночі та вдень місцями невеликий. Ожеледиця! Температура повітря вночі буде низькою — -7... -12, на Заході до -15 градусів. Вдень в Україні -3... -9 градусів. На Півдні та у Приазов'ї України до невеликих "мінусів" або до нуля, незначних "плюсів". Вдень потеплішає на заході мало не до відлига, побережіть голови", — пише синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик також розповіла, яка погода очікується в Києві і коли температура підніметься до "плюсів".

"У Києві завтра морозно і сухо. Слизько! У столиці відчутно потеплішає 4 грудня, до відлиги", — пише Діденко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних.

Раніше синоптики дали прогноз на весь грудень.

Відео: РБК-Україна