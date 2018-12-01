Синоптик предупредила о гололедице в Украине

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Минимальная температура воздуха в Украине 2 декабря достигнет отметки в -15 градусов

В воскресенье, 2 декабря, по мнению народного синоптика Натальи Диденко, в Украине существенно изменится погода. Во всех регионах ожидается холодная температура воздуха, только в западных и южных областях уровень тепла может подняться выше нуля. Кроме того, она предупредила о гололедице на дорогах. Об этом синоптик рассказала в своем Facebook.

"Циклон, зима, снег, метели, гололедица. Первое декабря сказало – сделало", – начала Диденко, отреагировав на погодные условия в Украине сегодня. Кстати, ранее она давала более подробный прогноз на субботу.

Также синоптик рассказала, чего украинцам ожидать в воскресенье. По ее мнению, снег ожидается преимущественно в северных и северо-восточных областях.

"Второго декабря - новый день, новая погода. Завтра большинство областей Украины освободится от снега, разве что на севере и северо-востоке еще осадки задержатся - до умеренных, ночью и днем местами небольшой. Гололедица! Температура воздуха ночью будет низкой — -7… -12, на Западе до -15 градусов. Днем в Украине -3… -9 градусов. На Юге и в Приазовье Украины до небольших "минусов" или до нуля, незначительных "плюсов". Потеплеет днем на западе чуть ли не до оттепели, поберегите головы", — пишет синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Синоптик также рассказала, какая погода ожидается в Киеве и когда температура поднимется до "плюсов".

"В Киеве завтра морозно и сухо. Скользко! В столице ощутимо потеплеет 4 декабря, до оттепели", — пишет Диденко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных.

Ранее синоптики дали прогноз на весь декабрь.

Видео: РБК-Украина