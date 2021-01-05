Синоптики уточнили прогноз на Різдво: погода сильно зіпсується

Погода в Україні на Різдво, 7 січня, буде зі зливами, а місцями - з мокрим снігом. Очікується також поривчастий вітер, але істотних перепадів температури при цьому не буде.

Так, синоптики Українського гідрометцентру розповіли про погоду на найближчі кілька днів. Тим часом, 6 січня, очікується прояснення, опади будуть лише на Закарпатті. Вітер помірний.

Температура на Заході і в Центрі вдень +4+7, вночі 0... +3. На Півдні вдень +8+12, а вночі +2+6 градусів, на Півночі і Сході +2+5 градусів, а вночі від +1 до -3 морозу.

У Києві завтра +3+5 вдень, +1... -1 вночі, без опадів.

7 січня температура повітря не зміниться, але налетить вітер від 7 до 12 метрів за секунду. І по всій країні будуть опади: на Заході і Півночі дощ з мокрим снігом, у Центрі - сильні дощі, мокрий сніг, на Півдні - сильний дощ, а на Сході - помірні опади.

У Києві на Різдво +3+5 вдень, +1... -1 вночі, дощ з мокрим снігом.

Погода в Україні 6 і 7 січня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 8-9 січня температура знизиться по всій країні, очікуються морози вдень, але істотного похолодання поки не буде. Подекуди йтиме сніг, мокрий сніг.

Раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди. В країну прийдуть зливи і сніг.

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