Скільки ми платимо парламентаріям: з'явилися документи (фото)

Зарплата депутатів в Україні істотно відрізняється від доходів більшості українців. Місячна заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні склала в середньому від 37 тис. до 46 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Як повідомляється, найбільшу зарплату отримали Дмитро Ісаєнко, Михайло Макаренко ("Опозиційна платформа") та Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") – 53 092,44 грн. Голова "Аграрної партії України" Іван Кириленко отримав трохи менше – 52 622,02 грн.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у вересні отримав 43 817,98 гривень, його перший заступник Олександр Корнієнко - 43 121,32 гривень. Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович отримали 38 420 і 37 468,18 гривень відповідно, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 37 172,28 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко за вересень отримали 42 079,04 і 46 286,94 гривень відповідно, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін - 44 184,1 гривень.

Зарплата депутатів в Україні (документи: ukranews.com)

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 45 234,97 і 45 234,97 гривень відповідно.

Крім того, всім депутатам нараховано за 41 518 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

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