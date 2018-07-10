"Слава Україні": Вукоєвичу вирішили скинутися на штраф ФІФА

Фото: Огнен Вукоєвич (facebook.com/ognjenogi vukojevic)

Українці збирають гроші для оплати штрафу, який призначили члена тренерського штабу збірної Хорватії

В Україні оголосили через Facebook збір коштів для члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнена Вукоєвича на штраф, який на екс-футболіста ФІФА наклала за гасло "Слава Україні!" після перемоги над збірної Росії на чемпіонаті світу. Зібрати гроші запропонував співробітник департаменту молодіжної політики міністерства молоді та спорту України Ярослав Кучер.

"Репост і лайк цього поста вітаються! Скидаємося на штраф від FIFA для Вукоєвича. Історія з FIFA не закінчилася. Вчора вони оштрафували Вукоєвича на 15000 швейцарських франків (близько 400 тис. грн). Вважаю, що ми повинні в знак подяки нашим хорватським побратимам сплатити цей штраф. Маленька математика: якщо всі, хто вчора ставили на сторінці ФІФА одиничку скинуться по 3 грн, цього вистачить і на штраф і ще залишиться на благодійність", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/yaroslav.kucher.7)

Кучер залишив реквізити своєї банківської картки. Залишилися після збору коштів шляхом публічного голосування спрямують на благодійність.

В коментарях Кучер зазначив, що було зібрано 52 100 грн.

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