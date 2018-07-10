"Слава Украине": Вукоевичу решили скинуться на штраф ФИФА

Фото: Огнен Вукоевич (facebook.com/ognjenogi vukojevic)

Украинцы собирают деньги для оплаты штрафа, который назначили члену тренерского штаба сборной Хорватии

В Украине объявили через Facebook сбор средств для члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича на штраф, который на экс-футболиста наложила ФИФА за лозунг "Слава Украине!" после победы над сборной России на чемпионате мира. Собрать деньги предложил сотрудник департамента молодежной политики министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер.

"Репост и лайк этого поста приветствуются! Скидываемся на штраф от FIFA для Вукоевича. История с FIFA не закончилась. Вчера они оштрафовали Вукоевича на 15000 швейцарских франков (около 400 тыс. грн). Считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф. Маленькая математика: если все, кто вчера ставили на странице ФИФА единичку скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф и еще останется на благотворительность", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/yaroslav.kucher.7)

Кучер оставил реквизиты своей банковской карты. Оставшиеся после сбора средства путем публичного голосования направят на благотворительность.

В комментариях Кучер отметил, что было собрано 52 100 грн.

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