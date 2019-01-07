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Служба у Ставропігії Варфоломія: різдвяна літургія в Андріївській церкві (фоторепортаж)

STYLERЖиття    07.01.2019 - 18:50
Служба у Ставропігії Варфоломія: різдвяна літургія в Андріївській церкві (фоторепортаж)
Фото: Андріївська церква (Влад Красинський/РБК-Україна)

Богослужіння очолив екзарх Вселенського патріарха єпископ Іларіон (Рудник)

Перша різдвяна літургія в Андріївській церкві у Києві - у Ставропігії Вселенської патріархії в Україні - стала знаковою подією.

Хоча богослужіння після передачі церкви у безоплатне користування Константинопольського патріархату вже проходило 13 грудня 2018-го, нинішня служба ознаменувалася тим, що Україна вже отримала томос про автокефалію.

 

Фото: різдвяна літургія в Андріївській церкві (Влад Красинський/РБК-Україна)

Сьогоднішнє богослужіння 7 січня очолив екзарх патріарха Варфоломія в Україні єпископ Едмонтону і Західної Єпархії Іларіон (Рудник).

Нагадаємо, що 46-річний священнослужитель родом зі Львова.

 

Фото: службу очолив екзарх патріарха Варфоломія єпископ Іларіон (Влад Красинський/РБК-Україна)

7 січня різдвяне богослужіння в Андріївській церкві почалося в 9:30.

Всередині церкви триває реконструкція, але будівельні ліси не відволікають православних віруючих від літургії.

Служба у Ставропігії Варфоломія: різдвяна літургія в Андріївській церкві (фоторепортаж)

Фото: Влад Красинський (РБК-Україна)

Це стало першим богослужінням у Ставропігії - представництві Вселенського Патріарха Варфоломія в Києві після надання Православної церкви в Україні томосу про автокефалію.

Служба у Ставропігії Варфоломія: різдвяна літургія в Андріївській церкві (фоторепортаж)

Фото: Влад Красинський (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, 7 січня в Софійському соборі пройшла Різдвяна літургія з участю предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія у співслужінні єпископату і духовенства об'єднаної церкви.

Також ми писали про те, що томос про автокефалію ПЦУ прибув в Україну 6 листопада.

Нагадаємо, що кожен бажаючий зможе побачити томос в Києві у трапезному храмі Софії Київської в будь-який день з 08:00 до 18:00.

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