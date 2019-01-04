Украинцы смогут увидеть томос своими глазами: когда и где

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Вход в собор Святой Софии в Киеве для всех желающих будет свободный

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко), который 6 января должен получить томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея, рассказал, что документ выставят на всеобщее обозрение в храме Софии Киевской (Малая София). Об этом в пятницу, 4 января, говорится в сообщении на странице митрополита в Facebook.

Вход в собор для всех желающих свободный, однако будет ограничен.

Каждый желающий сможет увидеть томос в трапезном храме Софии Киевской в любой день с 08:00 до 18:00.

Само богослужение начнется в 10 утра.

Литургию совершит Епифаний вместе с епископатом и духовенством ПЦУ.

В общей молитве планируется участие президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, а также нардепов, членов Кабмина, представителей интеллигенции, капелланов и волонтеров.

Скрин: facebook.com/epifaniy

Как сообщалось ранее, предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым 2019 годом.

Напомним, ранее жители села Старая Жадова Черновицкой области рассказали, каким в детстве был митрополит Епифаний.

Как сообщалось, ранее патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания ПЦУ - единой автокефальной поместной церкви.

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Видео: РБК-Украина