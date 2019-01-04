Украинцы смогут увидеть томос своими глазами: когда и где

Вход в собор Святой Софии в Киеве для всех желающих будет свободный
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Сергей Думенко), который 6 января должен получить томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея, рассказал, что документ выставят на всеобщее обозрение в храме Софии Киевской (Малая София). Об этом в пятницу, 4 января, говорится в сообщении на странице митрополита в Facebook.
Вход в собор для всех желающих свободный, однако будет ограничен.
Каждый желающий сможет увидеть томос в трапезном храме Софии Киевской в любой день с 08:00 до 18:00.
Само богослужение начнется в 10 утра.
Литургию совершит Епифаний вместе с епископатом и духовенством ПЦУ.
В общей молитве планируется участие президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, а также нардепов, членов Кабмина, представителей интеллигенции, капелланов и волонтеров.
Скрин: facebook.com/epifaniy
Как сообщалось ранее, предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым 2019 годом.
Напомним, ранее жители села Старая Жадова Черновицкой области рассказали, каким в детстве был митрополит Епифаний.
Как сообщалось, ранее патриарх Филарет подробно рассказал об этапах создания ПЦУ - единой автокефальной поместной церкви.
Видео: РБК-Украина