Українці зможуть побачити томос на власні очі: коли і де

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Вхід в собор Святої Софії в Києві для всіх бажаючих буде вільний

Предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Сергій Думенко), який 6 січня повинен отримати томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія, розповів, що документ виставлять на загальний огляд в храмі Софії Київської (Мала Софія). Про це в п'ятницю, 4 січня, йдеться в повідомленні на сторінці митрополита у Facebook.

Вхід до собору на свято Різдва для всіх бажаючих вільний, однак буде обмежений.

Кожен бажаючий зможе побачити томос у Трапезному храмі Софії Київської в будь-який день з 08:00 до 18:00.

Саме богослужіння розпочнеться о 10 ранку.

Лтургію здійснить Епіфаній разом з єпископатом та духовенством ПЦУ.

У спільній молитві планується участь президента України петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, а також нардепів, членів Кабміну, представників інтелігенції, капеланів та волонтерів.

Скрин: facebook.com/epifaniy

Як повідомлялося раніше, предстоятель нової незалежної Православної церкви митрополит Епіфаній привітав українців з Новим 2019 роком.

Нагадаємо, раніше жителі села Стара Жадова Чернівецькій області розповіли, яким в дитинстві був митрополит Епіфаній.

Як повідомлялося, раніше патріарх Філарет докладно розповів про етапи створення ПЦУ - єдиної автокефальної помісної церкви.

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Відео: РБК-Україна