Служба в Ставропигии Варфоломея: рождественская литургия в Андреевской церкви (фоторепортаж)

Богослужение возглавил экзарх Вселенского патриарха епископ Иларион (Рудник)
Первая рождественская литургия в Андреевской церкви в Киеве - в Ставропигии Вселенской патриархии в Украине - стала знаковым событием.
Хотя богослужение после передачи церкви в безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату уже проходило 13 декабря 2018-го, нынешняя служба ознаменовалась тем, что Украина уже получила томос об автокефалии.
Фото: рождественская литургия в Андреевской церкви (Влад Красинский/РБК-Украина)
Сегодняшнее богослужение 7 января возглавил экзарх патриарха Варфоломея в Украине епископ Эдмонтона и Западной Епархии Иларион (Рудник).
Напомним, что 46-летний священнослужитель родом из Львова.
Фото: службу возглавил экзарх патриарха Варфоломея епископ Иларион (Влад Красинский/РБК-Украина)
7 января рождественское богослужение в Андреевской церкви началось в 9:30.
Внутри церкви продолжается реконструкция, но строительные леса не отвлекают православных верующих от литургии.
Фото: Влад Красинский (РБК-Украина)
Это стало первым богослужением в Ставропигии - представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине томоса об автокефалии.
Фото: Влад Красинский (РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, 7 января в Софийском соборе прошла Рождественская литургия с участием предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания в сослужении епископата и духовенства объединенной церкви.
Также мы писали о том, что томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину 6 ноября.
Напомним, что каждый желающий сможет увидеть томос в Киеве в трапезном храме Софии Киевской в любой день с 08:00 до 18:00.
Видео: РБК-Украина