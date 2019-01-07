Служба в Ставропигии Варфоломея: рождественская литургия в Андреевской церкви (фоторепортаж)

Фото: Андреевская церковь (Влад Красинский/РБК-Украина)

Богослужение возглавил экзарх Вселенского патриарха епископ Иларион (Рудник)

Первая рождественская литургия в Андреевской церкви в Киеве - в Ставропигии Вселенской патриархии в Украине - стала знаковым событием.

Хотя богослужение после передачи церкви в безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату уже проходило 13 декабря 2018-го, нынешняя служба ознаменовалась тем, что Украина уже получила томос об автокефалии.

Фото: рождественская литургия в Андреевской церкви (Влад Красинский/РБК-Украина)

Сегодняшнее богослужение 7 января возглавил экзарх патриарха Варфоломея в Украине епископ Эдмонтона и Западной Епархии Иларион (Рудник).

Напомним, что 46-летний священнослужитель родом из Львова.

Фото: службу возглавил экзарх патриарха Варфоломея епископ Иларион (Влад Красинский/РБК-Украина)

7 января рождественское богослужение в Андреевской церкви началось в 9:30.

Внутри церкви продолжается реконструкция, но строительные леса не отвлекают православных верующих от литургии.

Фото: Влад Красинский (РБК-Украина)

Это стало первым богослужением в Ставропигии - представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине томоса об автокефалии.

Фото: Влад Красинский (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, 7 января в Софийском соборе прошла Рождественская литургия с участием предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания в сослужении епископата и духовенства объединенной церкви.

Также мы писали о том, что томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину 6 ноября.

Напомним, что каждый желающий сможет увидеть томос в Киеве в трапезном храме Софии Киевской в любой день с 08:00 до 18:00.

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Видео: РБК-Украина