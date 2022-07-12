Змішайте сметану з молоком і вершковий сир готовий! Найпростіший рецепт

Вершковий сир можна легко приготувати в домашніх умовах. Вийде ніжна, м'яка і дуже смачна маса, яка звичайно ж дешевше магазинної.
Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Скріншот: Таким буде наш вершковий сир
Перемішайте сметану з молоком. Поставте на вогонь і нагрійте до дуже гарячого стану, але не до кипіння (до температури +75 градусів).
Додайте лимонний сік, перемішайте, нагрівайте на маленькому вогні кілька хвилин. Додайте цукор і сіль. Не кип'ятіть. Вимкніть вогонь. Дайте сиру постояти 5 хвилин.
На друшляк покладіть лляний рушник або кілька шарів марлі, або кілька щільних паперових рушників. Вилийте вершковий сир.
Дайте сироватці повністю стекти. Поставте в холодильник на 2-4 години.
Раніше ми писали, як приготувати сирники, як в ресторані.
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