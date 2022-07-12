Смешайте сметану с молоком и сливочный сыр готов! Самый простой рецепт

Сливочный сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Получится нежная, мягкая и очень вкусная масса, которая конечно же дешевле магазинной.
Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Скриншот: Таким будет наш сливочный сыр
Перемешайте сметану с молоком. Поставьте на огонь и нагрейте до очень горячего состояния, но не до кипения (до температуры +75 градусов).
Добавьте лимонный сок, перемешайте, нагревайте на маленьком огне несколько минут. Добавьте сахар и соль. Не кипятите. Выключите огонь. Дайте сыру постоять 5 минут.
На дуршлаг положите льняное полотенце или несколько слоев марли, или несколько плотных бумажных полотенец. Вылейте сливочный сыр.
Дайте сыворотке полностью стечь. Поставьте в холодильник на 2-4 часа.
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