Певец из Мариуполя рассказал историю любви, которая зародилась в довоенном Донецке (видео)

"Этот трек создавался не для того, чтобы рефлексировать по прошлой любви. Эта история о том, что все наши романтические истории - собственный опыт: у кого-то хороший, а у кого-то нет. Но это не повод быть в отчаянии после давно закончившихся отношений. Все мы делаем выводы, чтобы потом наша жизнь стала лучше", - рассказывает Requitir.

Основной месседж "Залишився сам" в том, что не нужно гиперболизировать искусственно созданные ванильные песни, не имеющие ничего общего с реальными отношениями.

Вместе с треком артист показал клип, главной героиней которого стала Ева Машталер.