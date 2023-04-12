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Співак з Маріуполя розповів історію кохання, яке зародилося у довоєнному Донецьку (відео)

Requitir (фото: прес-служба артиста)
Автор: Styler

Маріупольський виконавець Requitir презентує трек "Залишився сам". Це особиста історія кохання артиста, що розпочалася у довоєнному Донецьку, який наразі окупований російськими загарбниками.

У синглі Requitir розповідає про закоханих, що жили на два міста. Як і в більшості схожих історій, голлівудського хепіенду немає - є сувора життєва реальність...

"Цей трек створювався не для того, щоб рефлексувати за минулим коханням. Ця історія про те, що всі наші романтичні історії - власний досвід: в когось хороший, а в когось ні. Але це не привід бути у відчаї після стосунків, які давно закінчилися. Всі ми робимо висновки, щоб потім наше життя стало кращим", - розповідає Requitir.

Основний меседж "Залишився сам" в тому, що не потрібно гіперболізувати штучно створені ванільні пісні, які не мають нічого спільного з реальними стосунками.

Разом із треком артист показав кліп, головною героїнею якого стала Єва Машталер.

Нагадаємо, що в січні Requitir презентував трек "Моє море темне", присвячений товаришу, якого росіяни розстріляли на маріупольському блокпості.

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