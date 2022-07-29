Де студентам в Києві шукати роботу з хорошою зарплатою, але без досвіду і на неповний день

Шукайте за своєю спеціальністю

Експерти радять студентам 2-3 курсу шукати роботу безпосередньо за своєю спеціальністю.

По-перше, так ви будете розуміти, чим саме займаєтеся і зможете отримати потрібний досвід ще до кінця навчання.

По-друге, роботодавці охоче візьмуть студента з тієї ж сфери та дадуть йому непогану зарплату навіть за роботу на кілька годин на день.

Багато великих компаній спеціально пропонують роботу студентам, щоб "виростити" власні цінні кадри.

Не ставте відразу високі цілі

У вас є якийсь мінімальний досвід і знання і ви хочете їх використовувати для заробітку? Це чудово, але будьте готові до того, що зарплату фахівця вам ніхто не дасть відразу.

Вам доведеться показати себе керівництву і свій потенціал. І в майбутньому у вас буде шанс почати будувати кар'єру ще до отримання диплома.

А якщо не за фахом?

Можна шукати роботу зовсім в іншій сфері та зовсім без досвіду роботи. Проаналізуйте, що у вас виходить робити добре - ладити з дітьми, писати тексти, робити переклади або ж вам до душі доведеться сфера обслуговування.

Потім складіть резюме і відправляйте на вакансії, які вас цікавлять. Дуже часто в оголошенні вказується - "готові взяти студента".

До речі, якщо вас цікавить якась конкретна компанія, то не соромтеся і вирушайте відразу в цю компанію - сміливих зазвичай люблять. І їм щастить.

Нехай вас не бентежать вакансії баристою або продавцем - дуже часто роботодавці йдуть назустріч своїм працівникам і складають досить гнучкий графік. Це допомагає поєднати роботу і навчання.

Яку роботу студентам зараз пропонують у Києві