Де студентам в Києві шукати роботу з хорошою зарплатою, але без досвіду і на неповний день

Знайти роботу студенту в Україні цілком реально. Особливо, якщо у студента є хоча б мінімальний досвід, кмітливість і бажання працювати. Найчастіше студентам пропонують тимчасовий підробіток на кілька годин в день і за невелику оплату.
Де шукати роботу студентам в Києві на неповний робочий день - читайте в нашому матеріалі нижче.
Експерти радять студентам 2-3 курсу шукати роботу безпосередньо за своєю спеціальністю.
По-перше, так ви будете розуміти, чим саме займаєтеся і зможете отримати потрібний досвід ще до кінця навчання.
По-друге, роботодавці охоче візьмуть студента з тієї ж сфери та дадуть йому непогану зарплату навіть за роботу на кілька годин на день.
Багато великих компаній спеціально пропонують роботу студентам, щоб "виростити" власні цінні кадри.
У вас є якийсь мінімальний досвід і знання і ви хочете їх використовувати для заробітку? Це чудово, але будьте готові до того, що зарплату фахівця вам ніхто не дасть відразу.
Вам доведеться показати себе керівництву і свій потенціал. І в майбутньому у вас буде шанс почати будувати кар'єру ще до отримання диплома.
Можна шукати роботу зовсім в іншій сфері та зовсім без досвіду роботи. Проаналізуйте, що у вас виходить робити добре - ладити з дітьми, писати тексти, робити переклади або ж вам до душі доведеться сфера обслуговування.
Потім складіть резюме і відправляйте на вакансії, які вас цікавлять. Дуже часто в оголошенні вказується - "готові взяти студента".
До речі, якщо вас цікавить якась конкретна компанія, то не соромтеся і вирушайте відразу в цю компанію - сміливих зазвичай люблять. І їм щастить.
Нехай вас не бентежать вакансії баристою або продавцем - дуже часто роботодавці йдуть назустріч своїм працівникам і складають досить гнучкий графік. Це допомагає поєднати роботу і навчання.
До речі, раніше ми писали про те, на яку роботу зараз найбільша конкуренція і потрапити на ці вакансії непросто.
А ще розповідали про те, яких працівників зараз шукають на дому з хорошою зарплатою.