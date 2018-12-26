Суворова замінять національним героєм України - Мінкульт ухвалив рішення

Колаж РБК-Україна

Російського національного героя замінять українським

Пам'ятник російському національному герою - Олександру Суворову вже зовсім скоро приберуть з подвір'я Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На його місці тепер буде стояти пам'ятник козацькому полоковнику - Івану Богуну. Про це повідомив міністр культури Євген Нищук у Facebook.

Міністерство культури України прийняло одноголосне рішення про демонтаж пам'ятника - пише міністр у повідомленні. Він додає, що шлях до остаточного рішення був довгим і тернистим.

"Ухвалення рішення щодо пам‘ятки місцевого значення - процес, до якого причетне не лише Міністерство. І комусь, вочевидь, було вигідне зволікання, а як наслідок - спекуляції та перекручування", - ідеться в повідомленні Нищука.

Скриншот посту (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Звістка про демонтаж монументу з'явилася ще на початку грудня - консультативна рада при Департаменті захисту культспадщини КМДА ухвалила відповідне рішення після звернення випускників ліцею та його директора генерал-майора Ігоря Гордійчука.

Обговорення цієї події було заплямовано скандалом - у міністерстві вирішили відсторонити директора Українського державного інституту культурної спадщини Ольгу Пламеницьку, яка боролася за знесення пам'ятника, та ініціювали перевірку діяльності інституту.

Засідання Міністерства культури (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Військовий ліцей було переіменовано на честь Івана Богуна - активного участника повстання Богдана Хмельницького у 1998 році. Раніше заклад, який випускає українських офіцерів, носив ім'я Олександра Суворова - російського національного героя.

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