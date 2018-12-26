ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суворова замінять національним героєм України - Мінкульт ухвалив рішення

STYLERЖиття    26.12.2018 - 18:33
Суворова замінять національним героєм України - Мінкульт ухвалив рішення
Колаж РБК-Україна

Російського національного героя замінять українським

Пам'ятник російському національному герою - Олександру Суворову вже зовсім скоро приберуть з подвір'я Київського військового ліцею імені Івана Богуна. На його місці тепер буде стояти пам'ятник козацькому полоковнику - Івану Богуну. Про це повідомив міністр культури Євген Нищук у Facebook.

Міністерство культури України прийняло одноголосне рішення про демонтаж пам'ятника - пише міністр у повідомленні. Він додає, що шлях до остаточного рішення був довгим і тернистим.

"Ухвалення рішення щодо пам‘ятки місцевого значення - процес, до якого причетне не лише Міністерство. І комусь, вочевидь, було вигідне зволікання, а як наслідок - спекуляції та перекручування", - ідеться в повідомленні Нищука.

Суворова замінять національним героєм України - Мінкульт ухвалив рішення

Скриншот посту (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Звістка про демонтаж монументу з'явилася ще на початку грудня - консультативна рада при Департаменті захисту культспадщини КМДА ухвалила відповідне рішення після звернення випускників ліцею та його директора генерал-майора Ігоря Гордійчука.

Обговорення цієї події було заплямовано скандалом - у міністерстві вирішили відсторонити директора Українського державного інституту культурної спадщини Ольгу Пламеницьку, яка боролася за знесення пам'ятника, та ініціювали перевірку діяльності інституту.

Суворова замінять національним героєм України - Мінкульт ухвалив рішення

Засідання Міністерства культури (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Військовий ліцей було переіменовано на честь Івана Богуна - активного участника повстання Богдана Хмельницького у 1998 році. Раніше заклад, який випускає українських офіцерів, носив ім'я Олександра Суворова - російського національного героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про негативну реакцію мережі на пам'ятник жертвам Голодомору в Ужгороді.

Також читайте: "В Хабаровську буде пам'ятник Бандері": В'ятрович назвав, що погубить Росію.

"Скептично ставлюся": В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері "Служу українському народу": героя битви за Савур-Могилу привітали із 46-річчям
Новини України памятникГерой Украины
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся