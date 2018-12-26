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Суворова заменят национальным героем Украины - Минкульт принял решение

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 18:33
Суворова заменят национальным героем Украины - Минкульт принял решение
Коллаж РБК-Украина

Российского национального героя заменят украинским

Памятник русскому национальному герою - Александру Суворову уже совсем скоро уберут из двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. На его месте теперь будет стоять памятник казацкому полоковнику - Ивану Богуну. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

Министерство культуры Украины приняло единогласное решение о демонтаже памятника - пишет министр в сообщении. Он добавляет, что путь к окончательному решению был долгим и тернистым.

"Принятие решения относительно памятника местного значения - процесс, к которому причастно не только Министерство. И кому, очевидно, было выгодно затягивание, а как следствие - спекуляции и искажения", - говорится в сообщении Нищука.

Суворова заменят национальным героем Украины - Минкульт принял решение

Скриншот поста (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Известие о демонтаже монумента появилась еще в начале декабря - консультативный совет при Департаменте защиты культнаследия КГГА принял соответствующее решение после обращение выпускников лицея и его директора генерал-майора Игоря Гордийчука.

Обсуждение этого события было запятнано скандалом - в министерстве решили отстранить директора Украинского государственного института культурного наследия Ольгу Пламеницкую, которая боролась за снос памятника, и инициировали проверку деятельности института.

Суворова заменят национальным героем Украины - Минкульт принял решение

Заседание Министерства культуры (facebook.com/Yevhen.Nyschuk/)

Военный лицей был переименован в честь Ивана Богуна - активного участника восстания Богдана Хмельницкого в 1998 году. Ранее заведение, которое выпускает украинских офицеров, носило имя Александра Суворова - русского национального героя.

Напомним, ранее мы писали о негативной реакции сети на памятник жертвам Голодомора в Ужгороде.

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