Трагедія в Керчі: в таємному акаунті Росляков описав свої думки перед бійнею

Фото: колаж РБК-Україна

Виявлений журнал передали фахівцям в області екстремізму

"Керченський стрілок", студент Владислав Росляков, який 17 жовтня влаштував бійню в політехнічному коледжі в тимчасово окупованій РФ української Керчі, незадовго до трагедії описував свої думки в особистому листуванні з подругою. Про це стало відомо з виявленого чергового таємного акаунта в соцмережах, повідомляє видання "Московський комсомолець".

Зазначається, що у виявленому записі Росляков був зареєстрований на ім'я Анатолія Смирнова, але за словами однокурсників, за цим псевдонімом ховався саме Влад. До речі, він писав їм саме з цієї сторінки навіть у той день трагедії.

"Зараз дивлюся на наш колишній клас - куди він котиться? Алкаші, повії. Я вивчив їх біографії. У коледжі те ж саме. Люди занадто однакові. Ось я вчуся на диплом, вчуся добре, викладачі вважають мене дуже перспективним, а батьки вже мріють, як я працюватиму і отримуватиму купу бабок. А мені цей диплом не вперся. Та й батьки... якби ти знала, як я все це ненавиджу. Тебе вже розподілили і розіпхали у вузи без твоєї думки, все вирішили за тебе. Благо, я влаштую собі відмінний випускний, і все це лайно закінчиться. Всі на тебе мають якісь плани: бабуся і дід - успішний онук, мати - син з хорошою освітою", - йдеться в публікації.

Журналісти передали знайдений журнал фахівцям в області екстремізму.

За словами російського експерта Інформаційно-аналітичного центру "Сова" Наталії Юдіної, прямі паралелі між бійнею в коледжі та наявністю цього журналу у "стрілка" робити поспіхом.

"Хоча, звичайно, паралелі напрошуються. У виданні - купа, посилань і закликів до вчинення теракту. В результаті подібний терористичний акт і був створений", - розповіла фахівець.

Також вона вказала на "паралелі" з норвезьким терористом Брейвіком, який 22 червня 2011 року вбив 77 осіб і став "ідейним натхненником" для деяких російських націоналістів.

"Однак тільки на підставі наявності у Рослякова такої літератури я б не стала робити висновки про його ідейну приналежність. Він міг просто почерпнути в цьому виданні практичні поради з виготовлення вибухових речовин. Для того щоб зробити висновки про ідейні мотиви, необхідна ретельна перевірка всіх його інтересів", - сказала експерт.

Раніше повідомлялося про те, що стали відомі нові подробиці про похорон "керченського стрілка" Влада Рослякова.

Також ми писали про те, що в речах Рослякова знайшли важливий речовий доказ.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов вказав на чергові нестиковки в розслідуванні бійні в політесі в тимчасово окупованій Керчі. На його думку, Росляков, можливо, діяв не один. Також експерт зазначив, що тіло студента переміщали, що може спростовувати версію про його самогубство.

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Відео: РБК-Україна