Трагедия в Керчи: в тайном аккаунте Росляков описал свои мысли перед бойней

Фото: коллаж РБК-Украина

Обнаруженный журнал передали специалистам в области экстремизма

"Керченский стрелок", студент Владислав Росляков, который 17 октября устроил бойню в политехническом колледже во временно оккупированной РФ украинской Керчи, незадолго до трагедии описывал свои мысли в личной переписке с подругой. Об этом стало известно из обнаруженного очередного тайного аккаунта в соцсетях, сообщает издание "Московский комсомолец".

Отмечается, что в выявленном аккаунте Росляков был зарегистрирован на имя Анатолия Смирнова, но по словам однокурсников, за этим псевдонимом скрывался именно Влад. Кстати, он писал им именно с этой страницы даже в тот день трагедии.

"Сейчас смотрю на наш бывший класс - куда он катится? Алкаши, шлюхи. Я изучил их биографии. В колледже то же самое. Люди слишком одинаковы. Вот я учусь на диплом, учусь хорошо, преподаватели считают меня весьма перспективным, а родители уже мечтают, как я буду работать и получать кучу бабок. А мне этот диплом не уперся. Да и родители… Если бы ты знала, как я все ненавижу. Тебя уже распределили и распихали в вузы без твоего мнения, все решили за тебя. Благо, я устрою себе отличный выпускной, и все это дерьмо закончится. Все на тебя имеют какие-то планы: бабушка и дед - успешный внук, мать - сын с хорошим образованием", - говорится в публикации.

Журналисты передали найденный журнал спецам в области экстремизма.

По словам российского эксперта Информационно-аналитического центра "Сова" Наталии Юдиной, прямые параллели между бойней в колледже и наличием этого журнала у "стрелка" делать поспешно.

"Хотя, конечно, параллели напрашиваются. В издании - куча советов, ссылок и призывов к совершению теракта. В итоге подобный террористический акт и был сотворен", - рассказала специалист.

Также она указала на "параллели" с норвежским террористом Брейвиком, который 22 июня 2011 года убил 77 человек и стал "идейным вдохновителем" для некоторых российских националистов.

"Однако только на основании наличия у Рослякова такой литературы я бы не стала делать выводы о его идейной принадлежности. Он мог просто почерпнуть в этом издании практические советы по изготовлению взрывчатых веществ. Для того чтобы сделать выводы об идейных мотивах, необходима тщательная проверка всех его интересов", - сказала эксперт.

Ранее сообщалось о том, что стали известны новые подробности о похоронах "керченского стрелка" Влада Рослякова.

Также мы писали о том, что в вещах Рослякова нашли важный вещдок.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов указал на очередные нестыковки в расследовании бойни в политехе во временно оккупированной Керчи. По его мнению, Росляков, возможно, действовал не один. Также эксперт отметил, что тело студента перемещали, что может опровергать версию о его самоубийстве.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина